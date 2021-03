A barreira sanitária na entrada de São Sebastião, no Litoral de São Paulo, foi suspensa neste sábado (dia 27) após registrar até duas horas de filas. A determinação foi da Polícia Rodoviária Estadual, uma vez que o acúmulo de carros estava interferindo na rodovia Rio-Santos.

Até ontem, as pessoas que chegavam à cidade precisavam passar por teste de Covid-19. Hoje pela manhã, as equipes da prefeitura suspenderam a ação e desmontaram a estrutura onde eram feitas as testagens.

A barreira sanitária tinha o objetivo de controlar a entrada de turistas na cidade.

Feriadão em São Paulo

Para tentar frear o rápido avanço das contaminações por Covid-19, a cidade de São Paulo determinou a antecipação de uma série de feriados. As folgas começaram ontem e se estendem até o dia 4 de abril. O temor, porém, era que a população migrasse para o litoral, por isso medidas como a barreira sanitária.

Os dois feriados municipais deste ano (Corpus Christi e Dia da Consciência Negra) e os três do ano que vem (os mesmos e o Aniversário da Cidade) foram movidos para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril. Somando-se o feriado nacional do dia 2 de abril (Paixão de Cristo), serão dez dias de folga, até dia 4.

Esta não é a primeira vez que a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB) decide antecipar feriados para conter a contaminação a disseminação do coronavírus na pandemia. Em maio de 2020, a Prefeitura antecipou os feriados de Corpus Christi e o da Consciência Negra.