Governo de São Paulo anuncia implantação de mais 338 novos leitos para março

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (dia 10) a implantação de mais 338 leitos no decorrer de março para atender casos graves de Covid-19.

O número contabiliza 171 leitos de enfermaria e 167 de Terapia Intensiva em hospitais estaduais, municipais e vinculados ao SUS (Sistema Único de Saúde), como Santas Casas e serviços filantrópicos.

Outros 500 novos leitos também foram anunciados no dia 3 de março, incluindo 339 de UTI e 161 clínicos, também com ativação neste mês. O governo ainda prometeu ativar 11 hospitais de campanha que totalizarão mais 280 leitos.

Com as medidas, serão 1.118 leitos novos no SUS de São Paulo. A ampliação anunciada hoje ocorrerá em hospitais da Grande São Paulo, Bauru, Marília, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Corrida pela vacinação

Ainda nesta quarta-feira, Doria anunciou que a vacinação contra a Covid-19 para idosos na faixa entre 72 e 74 anos vai começar no dia 22 de março em todo o Estado.

O governo já havia informado o início da vacinação de idosos de 75 e 76 anos a partir da próxima segunda-feira (dia 15).

A antecipação da nova faixa no calendário de vacinação, de acordo com o governo, se deu pela chegada de novo lote de vacinas.

Na Capital, todas as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e os 12 drive-thrus inaugurados estarão realizando a vacinação da população.

Confira os drive-thru espalhados por São Paulo



Na cidade de São Paulo, há 12 postos de drive-thru vacinando idosos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Veja a lista dos drive-thrus em funcionamento:

1) NEO QUÍMICA ARENA

Av. Miguel Ignácio Curi, Portão E4

Ponto de Referência

Av. Miguel Ignácio Curi, 2.492

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535

3) INTERLAGOS

Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

4) HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781

5) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500

Referência Portão 2

6) ESTÁDIO DO MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, Portão 15

Ponto de referência, Av. Giovanni Gronchi,1920

7) GINÁSIO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

8) TEATRO PAULO EIRÓ

Teatro Paulo Eiró – Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro

9) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

10) SUBPREFEITURA DE M'BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima

11) ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura

Portão 38

12) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1400 – Jardim América, São Paulo – SP, 01428-900

13) PARQUE VILLA-LOBOS

Portão 3 – Professor Fonseca Rodrigues, n°1.025, Alto de Pinheiros

14) SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva 5555

Portão de Referência 01 e 04

No site da prefeitura é possível consultar todos os locais de vacinação. Veja aqui.