Vacinação de idosos na faixa entre 72 e 74 anos começa dia 22 em SP

O governador João Doria Jr. anunciou nesta quarta-feira (10) que a vacinação contra a covid-19 para idosos na faixa entre 72 e 74 anos vai começar no dia 22 de março em todo o estado de São Paulo.

O governo já havia informado o início da vacinação de idosos de 75 e 76 anos a partir da próxima segunda-feira (dia 15).

A antecipação da nova faixa no calendário de vacinação, de acordo, com o governo, se deu pela chegada de novo lote de vacinas no estado.

Na capital, todas as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e os 12 drive-thrus inaugurados estarão realizando a vacinação da população.

O governo solicita que todos façam o pré-cadastro e evitem ir no primeiro dia de abertura da vacinação das respectivas faixa para evitar longas filas e aglomerações. A campanha de vacinação será diária, das 8h às 17h, e quem não se vacinar no primeiro dia pode tomar a dose do imunizante nos pontos de saúde de todo o estado.

Drive-thru

GovSP/Divulgação/Fotos Públicas

Na cidade de São Paulo, há 12 postos de drive-thru vacinando idosos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Veja a lista dos drive-thrus em funcionamento:

1) NEO QUÍMICA ARENA

Av. Miguel Ignácio Curi, Portão E4

Ponto de Referência

Av. Miguel Ignácio Curi, 2.492

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535

3) INTERLAGOS

Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

4) HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781

5) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500

Referência Portão 2

6) ESTÁDIO DO MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, Portão 15

Ponto de referência, Av. Giovanni Gronchi,1920

7) GINÁSIO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

8) TEATRO PAULO EIRÓ

Teatro Paulo Eiró – Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro

9) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

10) SUBPREFEITURA DE M'BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima

11) ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura

Portão 38

12) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1400 – Jardim América, São Paulo – SP, 01428-900

13) PARQUE VILLA-LOBOS

Portão 3 – Professor Fonseca Rodrigues, n°1.025, Alto de Pinheiros

14) SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva 5555

Portão de Referência 01 e 04

No site da prefeitura é possível consultar todos os locais de vacinação. Veja aqui.

VACINAÇÃO

O Estado de São Paulo já vacinou 3.539.436 pessoas, sendo 2.590.356 com a primeira dose e 949.080 com a segunda dose, de acordo com dados do Vacinômetro.

“É o equivalente a ter vacinado todo o Uruguai, que possui 3 milhões de habitantes”, disse o governador de São Paulo.

Na cidade de São Paulo, o número de vacinados atingiu 1.034.551.

EFICÁCIA DA VACINA

O governador João Doria disse durante a entrevista realizada nesta quarta-feira que estudos feitos pelo Instituto Butantan com a Universidade de São Paulo demonstram que a vacina CoronaVac, do grupo Sinovac, é eficaz contra as três variantes do coronavírus em circulação no Brasil.

Taxa de Ocupação

O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, a taxa de ocupação de leitos no estado de São Paulo chegou a 82% nas UTIs. Na Grande São Paulo, esse número é ainda maior, 82,8%, o que significa 8.972 pessoas internadas em unidades de tratamento intensivo e 11.342 em enfermarias.