Pesquisa aponta que CoronaVac é eficaz contra novas cepas, afirma Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (dia 10) que uma pesquisa realizada por cientistas do Instituto Butantan e da USP (Universidade de São Paulo) comprovou que a vacina CoronaVac é eficaz contra novas cepas do coronavírus.

Estudos preliminares demonstram que o imunizante é capaz de neutralizar as variantes. Os dados incluíram amostras de 35 participantes vacinados na Fase III. O estudo completo inclui um número maior de amostras, que já estão em análise.

Leia também:

As vacinas compostas de vírus inativado, como a produzida pelo Instituto Butantan, possuem todas as partes do vírus. Isso pode gerar uma resposta imune mais abrangente em relação ao que ocorre com outras vacinas que utilizam somente uma parte da proteína Spike (utilizada pelo coronavírus para infectar as células).

Outra característica da vacina do Butantan é que ela consegue ter uma proteína Spike completa. As vacinas que têm fragmentos menores desta proteína têm menos chances de ser eficaz contra as novas variantes.