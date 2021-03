Alunos do Estado de São Paulo podem voltar às aulas remotas

O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse nesta terça-feira, em entrevista à rádio CBM, que pretende discutir com o Centro de Contingenciamento do Coronavírus a suspensão das aulas presenciais.

A medida, segundo Gorinchteyn, é necessária diante do aumento dos casos de covid-19 no estado de São Paulo e do menor número de leitos de UTI à disposição, já que as análises mostram que os pacientes estão permanecendo mais tempo internados.

“Se nós estamos entendo que as pessoas estão ameaçadas frente ao vírus, frente a um colapso [dos hospitais], nós temos que reavaliar a circulação das pessoas em situações que poderiam ser evitadas, uma delas é a questão da escola", disse.

LEIA TAMBÉM:

O retorno das aulas presenciais foi autorizado na rede privada de ensino em janeiro e na rede estadual no início de fevereiro, com a presença de apenas 35% dos alunos.

A discussão sobre o fechamento das escolas deve ser feito nos próximos dias.