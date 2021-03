Veja o prêmio da Lotofácil para o sorteio desta segunda-feira

Após pagar R$ 1.008.649,20 para um apostador de Goiânia no último sábado, a Lotofácil retoma a semana com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para o sorteio desta segunda-feira (dia 1º).

A aposta na Lotofácil pode ser feita até 19h em qualquer casa lotérica do país. A aposta mais barata custa R$ 2,50, com quinze dezenas.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No sorteio de sábado, além do apostador de Goiânia, outras 301 apostas foram premiadas. Elas não acertaram as 15 dezenas sorteadas, mas fizeram 14 pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.003,75.

A Lotofácil pagou ainda R4 25 para 8.679 apostas que acertaram apenas 13 pontos.

