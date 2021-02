Lotofácil: apostador de Goiânia leva prêmio de R$ 1 milhão

Um apostador da cidade de Goiânia foi o único a acertar as quinze dezenas do sorteio da Lotofácil deste sábado e levou para casa um prêmio de R$ 1.008.649,20.

A Lotofácil deste sábado pagou ainda R$ 1.003,75 para 301 pessoas que acertaram 14 dos 15 números sorteados.

Apostadores que fizeram somente 13 pontos também receberam prêmio. Foram 8.679 pessoas que ganharam, cada uma R$ 25.

Os números sorteados para a Lotofácil neste sábado foram:

01 – 03 – 04 – 06 – 08

10 – 11 – 12 – 13 – 14

16 – 17 – 21 – 23 – 25

O próximo sorteio da Loteria será nesta segunda-feira (29) e i prêmio estimado para o ganhador é de R$ 1,5 milhão.

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica do país. A aposta mais barata, com 15 dezenas, custa R$ 2,50.