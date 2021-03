Super Sete sorteia às 15h prêmio de R$ 2,4 milhões

A Super Sete, a mais nova loteria da Caixa, sorteia a partir das 15h desta segunda-feira um prêmio acumulado de R$ 2,4 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

No último sorteio, na sexta-feira, ninguém acertou as sete dezenas da Super Sete. Um apostador chegou bem perto, acertando seis números, e ganhou R$ 39.165,80.

A Super Sete pagou ainda R$ 650,59 para oitenta e seis apostadores que fizeram somente a quina.

Que horas é o Sorteio

O sorteio da Super Sete, diferentemente das demais loterias, é realizado no meio da tarde, às 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até minutos antes do sorteio e o valor da aposta mínima, com sete números, é de R$ 2,50.

Clique e veja os números sorteados na última sexta-feira.