Após atingir a menor cotação em 20 dias, bitcoin registra leve recuperação

O bitcoin bateu a mínima de US$ 43.021 neste domingo, chegando a cair mais de 5%, o menor patamar registrado para a criptomoeda desde 8 de fevereiro.

No início da manhã desta segunda-feira, a moeda virtual era negociada com alta de 6,46%, cotada em US$ 47.668, mas ainda mostrando uma queda acumulada de mais de 13% nos últimos 7 dias.

O bitcoin chegou a acumular alta de 70% somente nos dois primeiros meses deste ano, atingindo um recorde de US$ 58.354 na semana passada em meio a notícias de que grandes empresas estariam adquirindo ativos para a empresa na moeda virtual.

Mas na última terça-feira, a criptomoeda acumulou uma queda histórica que causou um prejuízo de cerca de US$ 100 bilhões em seu valor de mercado.

