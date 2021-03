Prepare o bolso: Petrobras sobe preços da gasolina e do diesel mais uma vez

A Petrobras informou nesta segunda-feira (dia 1º) que vai aumentar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de amanhã.

O preço médio da gasolina passará para R$ 2,60 por litro, alta de R$ 0,12 (4,8%). Já o diesel custará em média R$ 2,71 por litro, aumento de R$ 0,13 (5%).

Esta é a quinta alta do ano nos preços da gasolina e a quarta no valor do diesel.

A petroleira disse, em nota, que os reajustes visam seguir a "paridade de importação", que considera as variações do dólar e do barril de petróleo nos mercados internacionais.

Com os novos reajustes, o litro da gasolina acumula alta de 41,3% desde o início do ano. Já o diesel subiu 34,16% no período.