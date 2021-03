Covid-19: na quarta-feira, começa vacinação de idosos entre 77 e 79 anos em SP

O governador de São Paulo João Doria Jr confirmou nesta segunda-feira que a partir de quarta-feira (próximo dia 3), idosos de 77, 78 e 79 anos passarão a ser vacinados em todo o estado de São Paulo contra a covid-19.

Neste sábado e domingo, idosos entre 80 e 84 anos começaram a ser vacinados em todo o estado de São Paulo.

Doria anunciou ainda que na Capital haverá mais três pontos de drive-thru para vacinação dos idosos, além dos 5 já existentes. Ficarão no São Paulo Futebol Clube, na Barra Funda, no Clube A Hebraica, em Pinheiros, e no Allianz Parque, na Barra Funda.

Os outros locais em que funcionam os drive-thrus são: