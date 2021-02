Temperatura cai na cidade de São Paulo nesta quinta-feira

A temperatura na cidade de São Paulo vai cair nesta quinta-feira (dia 25). A máxima não passa dos 27°C, segundo previsão do Climatempo.

O dia começa com sol e muitas nuvens. Logo no fim da manhã pode chover. As precipitações se estendem pela tarde e noite. A temperatura mínima fica em torno dos 21°C.

Há 90% de chances de chuva, e a umidade do ar chega a 78%.

O sol nasce às 6h e se põe às 18h39.