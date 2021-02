CGE coloca cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos no início da tarde desta quarta-feira (dia 24).

As regiões classificadas são as zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Sudeste, assim como as marginais Pinheiros e Tietê.

Por volta das 15h, era registrado apenas um ponto de alagamento intransitável: no Túnel Papa João Paulo II, na Sé, região central. Clique aqui para acompanhar a situação em tempo real.

As áreas de instabilidade vêm de Itapecerica da Serra e Juquitiba e já atuam na Capital. Imagens do radar meteorológico confirmam chuva moderada e forte em Vila Mariana e Ipiranga e chuva fraca na subprefeitura da Penha. Há potencial para alagamentos e rajadas de vento.

As próximas horas seguem com tempo instável e chuva oscilando de intensidade.