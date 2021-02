Cidade de São Paulo tem pelo menos 20 vagas para atendentes de lanchonete

A cidade de São Paulo conta essa semana com pelo menos 20 vagas para atendentes de lanchonetes. As oportunidades foram divulgadas pelo Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo.

Os interessados não precisam ter experiência e basta ter Ensino Médio incompleto.

As vagas são permanentes e remuneram R$ 1.045,00 por mês.

É preciso ter fácil acesso ao Centro da cidade, pois os selecionados trabalharão na região.

Para se inscrever é muito simples. Entre no site até as 18h desta quarta-feira (dia 24) e preencha as informações solicitadas.

O Cate oferece ainda vagas em outros setores. Para conferir todas as oportunidades, acesse a página da secretaria.