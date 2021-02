São Paulo anuncia distribuição de mais 900 mil doses de vacina ao PNI

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (dia 24), durante coletiva de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, o envio de 900 mil doses da vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19 ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde. O total de vacinas entregues chega a 11,9 milhões desde 17 de janeiro.

Segundo Doria, até o dia 5 de março o Estado chegará à marca de 15 milhões e 400 mil doses distribuídas da vacina. Até 30 de abril serão entregues 46 milhões de doses para o Sistema Nacional de Imunizações.

Ontem, o Butantan fez a distribuição de 1,2 milhão de doses. Para 25, 26 e 28 de fevereiro ainda estão previstas liberações de 600 mil doses diárias. Desta forma, até domingo, São Paulo fornecerá um total de 3,9 milhões de doses ao PNI.

As doses enviadas ontem e hoje fazem parte do lote de imunizantes envasados com o IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) enviado pela Sinovac Life Science, da China.