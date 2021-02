Revoltada, passageira agride mãe de criança que chutava seu assento em avião

Daydrena Jaslin Walker-Williams, uma passageira de 29 anos, da companhia americana Spirit Airlines, foi detida recentemente acusada de agressão a outra pessoa que estava no mesmo voo.

De acordo com informações compartilhadas pelo Fox News, o ataque à Nataly Hernandez aconteceu após supostamente ela ter ignorado o pedido para que os filhos de 7 e 3 anos, parassem de chutar o encosto do assento de Daydrena.

Toda a situação aconteceu após o pouso da aeronave no aeroporto de Portland, quando Jaslin retirou sua mala do compartimento superior e logo em seguida atacou Hernandez com socos, o que resultou em ferimentos em sua cabeça e lábios.

Leia também:

Logo após desembarcar, a mulher foi detida, sem nenhuma resistência, porém pagou fiança e foi liberada horas depois.

Sobre o motivo de não ter solicitado ajuda dos comissários, Daydrena relatou que “sua primeira reação foi lutar” e que havia ficado revoltada com o deboche de Nataly. Agora, ela responderá por crime de lesão corporal e assédio.

Não foram revelados novos detalhes sobre o caso até o momento. (Com Aeroin).