Áudio revela detalhes de colisão de avião com pássaros durante pouso em Porto Alegre; ouça

Embora todos os cuidados sejam adotados pelos pilotos durante um voo, algumas situações são inevitáveis e acabam acontecendo. Um vídeo compartilhado no YouTube mostra uma situação que está repercutindo e que ocorreu ontem (12) por volta das 22h.

Para quem está se perguntando o motivo, a gravação mostra um áudio com uma conversa entre o piloto de uma aeronave A320neo e a cabine de controle de tráfego aéreo.

Nele, logo após pousar em Porto Alegre, com o voo AD4648 da Azul Linhas Aéreas, proveniente de Recife, Pernambuco, o condutor da aeronave relata que havia encontrado um bando de pássaros, em uma altura de aproximadamente 400 pés (122 metros) e ao ser questionado se havia ocorrido um birdstrike (colisão com as aves), o piloto afirmou que sim.

De acordo com informações compartilhadas pelo portal Aeroin, não é comum pássaros voarem em bando em horário avançado da noite, porém a possibilidade em nenhum momento é descartada.

Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube.