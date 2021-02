Porta de avião de carga abre em pleno voo e pacotes saem voando; entenda o que aconteceu

Uma situação ocorrida no último sábado (13) deixou a tripulação de um avião de carga bastante apreensiva. Nesta ocasião, um Boieng do tipo 757, da empresa DHL, havia decolado do aeroporto de Leipzig, na Alemanha, e pouco tempo depois de sua saída, teve as portas abertas inesperadamente.

Segundo informações compartilhadas, o avião tinha como destino Frankfurt, considerado um voo curto, porém teve que retornar cerca de 15 minutos depois, pois além das portas abertas, sofreu com a queda de algumas peças e pacotes com encomendas.

Leia também:

Ao que se sabe, alguns dos objetos que saíram voando foram encontrados na região de uma usina de carvão, espaço em que o Boeing sobrevoava.

Vale esclarecer que este tipo de aeronave possui todos os requisitos para voar com as portas abertas em uma velocidade de aproximadamente 83 km/h, porém neste caso, o voo estava a 518 km/h, o que poderia, possivelmente, fazer com que a porta fosse arrancada.

A Aviation Safety Network (ASN) — Rede de Segurança da Aviação, sigla traduzida do inglês — publicou um tweet reforçando que embora toda a situação, a tripulação retornou ao solo em segurança. “Um DHL Air Boeing 757-200PCF voltou a pousar no aeroporto de Leipzig Halle, Alemanha, depois que a porta de carga foi aberta após a decolagem”. (Com The Aviation Herald).