Concurso do IBGE tem mais de 3 mil vagas de emprego no interior de São Paulo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou na última quinta-feira (dia 18) os editais para as vagas temporárias de emprego no Censo Demográfico 2021. Ao todo são 3.363 oportunidades na região de Campinas, no interior de São Paulo.

São dois processos seletivos: um para recenseador (3.045 vagas) e outro para agentes censitários municipal (59 vagas) e supervisor (259 vagas). Os salários divulgados chegam a R$ 2.100,00.

As inscrições para recenseador vão de 23 de fevereiro a 19 de março. A inscrição custa R$ 25,77 e deve ser feita pelo site.

Já para as vagas de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, as inscrições começam nesta sexta-feira (dia 19) e vão até 15 de março, também pela internet. A taxa é R$ 39,49.

A previsão para contratação é dia 31 de maio no caso dos agentes censitários e em julho para os recenseadores.