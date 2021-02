Cartão BOM Sênior pode ser solicitado pelo WhatsApp

A partir desta quinta-feira (dia 18), a primeira via do Cartão BOM Sênior, disponível para passageiros da EMTU (Empresa Metropolitana de Trens Urbanos), CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Metrô, poderá ser solicitado via WhatsApp ou pelo chat no site do BOM.

O cliente que optar pelo atendimento via WhatsApp deve adicionar o número (11) 3888-2200 na agenda e fazer contato direto via aplicativo, mandando a palavra “oi” e seguir os próximos passos. O mesmo poderá ser feito pelo site do Cartão Bom, por meio do chat disponível no canto inferior direito. Os dois canais funcionam 24 horas, todos os dias.

O solicitante pode acompanhar o status da entrega a qualquer momento com o seu CPF pelo site. Após o pedido, o cartão chegará em até seis dias úteis de forma gratuita.

Tem direito ao BOM Sênior pessoas com 65 anos ou mais de idade.