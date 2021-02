Prefeito de São Paulo descobre novo nódulo no fígado

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi diagnosticado com um novo nódulo no fígado após se submeter a exames de imagem na última quarta-feira (dia 17), no hospital Sírio Libanês. Com a descoberta, o tucano já retomou a quimioterapia.

Covas foi internado no hospital na terça-feira para a realização de exames de rotina por conta de seu câncer na região da cárdia (entre estômago e esôfago).

De acordo com o hospital, apesar do novo nódulo, o prefeito está “clinicamente bem disposto, alimentando-se bem e recuperando peso após período de radioterapia”.

Nas redes sociais, Bruno Covas comentou o diagnóstico e disse que vai "enfrentá-lo como sempre: confiante".