Veja as dezenas sorteadas na Mega-Sena desta quarta-feira

O concurso 2345 da Mega-Sena pode pagar R$ 29 milhões na noite desta quarta-feira (dia 17).

Confira os números sorteados:

07 – 16 – 19 – 22 – 28 – 55

No sorteio anterior, realizado no sábado, ninguém acertou as seis dezenas.

Cinquenta e nove pessoas, porém, marcaram cinco pontos e levaram R$ 42.795,90.

Outros 4.548 apostadores adivinharam quatro dezenas e receberam R$ 793,11.

