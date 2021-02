Prêmio da Lotofácil paga até R$ 1,5 milhão; veja se você é o felizardo

A Lotofácil, concurso 2159, pode pagar prêmio de até casa R$ 1,5 milhão a quem acertar as 15 dezenas sorteadas nesta quarta-feira (dia 17).

Confira os números que saíram:

01 – 02 – 04 – 05 – 07

12 – 13 – 14 – 16 – 18

20 – 21 – 22 – 24 – 25

No último sorteio, no sábado, um apostador levou o prêmio principal, no valor de R$ 836.537,02.

A Lotofácil pagou ainda R$ 697,98 para cada uma das 359 apostas que acertaram 14 dezenas.

Veja os número que foram sorteados no sábado