Mega-Sena pode pagar R$ 29 milhões na noite desta quarta-feira

O concurso 2345 da Mega-Sena pode pagar R$ 29 milhões ao felizardo que acertar as seis dezenas que serão sorteadas na noite desta quarta-feira (dia 17).

O sorteio é realizado a partir das 20h no espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo País ou pela internet. O volante, com seis dezenas selecionadas, custa R$ 4,50.

Prêmio acumulado

No sorteio anterior, realizado no último sábado, ninguém adivinhou os números que saíram do globo e, por isso, o prêmio acumulou.

Cinquenta e nove pessoas, contudo, marcaram cinco pontos e levaram para casa R$ 42.795,90.

Outros 4.548 apostadores acertaram quatro dezenas e receberam R$ 793,11 cada.

