Não perca o sorteio da Quina desta noite; prêmio paga R$ 1,5 milhão

A Quina retorna nesta quarta-feira (dia 17) com um prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão para aquele que acertar as cinco dezenas do concurso 5493.

O sorteio acontece a partir da 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O Metro World News acompanha em tempo real e divulga o resultado nas redes sociais e no site.

O último sorteio da Quina foi realizado no sábado e não teve ganhadores na faixa principal.

Setenta e sete jogadores, porém, acertaram a quadra receberam R$ 5.265,67 cada.

