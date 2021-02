Cena de filme: Polícia impede sequestro de menina de 4 anos segundos antes de avião decolar

Este é o típico caso que relembra cenas de diversas produções cinematográficas. Um fato ocorrido na última sexta-feira (12) no aeroporto de Heathrow, em Londres, por pouco não terminou com o desaparecimento, possivelmente, final de uma menina de 4 anos.

No dia anterior (11) a mãe da criança, que não teve a identidade revelada por questões de segurança, havia prestado queixa à polícia alertando sobre o desaparecimento da filha e as investigações estavam em curso.

Por meio de serviço de reconhecimento facial e rastreamento, a polícia conseguiu traçar o trajeto feito com a criança, que tinha como destino o aeroporto.

O voo, que tinha como destino a Romênia, estava prestes a decolar, porém devido à suspeita do sequestro e de que de fato se tratava da criança, ele foi suspenso temporariamente. “Quando o aviso chegou, foi uma corrida contra o relógio para encontrá-los e impedir a decolagem da aeronave”, contou a detetive Ruth Walker.

Ao retornar ao portão, a menina de 4 anos foi reconhecida e posteriormente devolvida à mãe.

No momento do ocorrido, um homem de 32 anos foi preso, porém pouco tempo depois solto sob pagamento de fiança. Ele seguirá em liberdade enquanto as investigações acontecem ou até alguma outra decisão judicial.