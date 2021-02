Primeiro emprego: indústrias disponibilizam 61,2 mil vagas para jovens aprendizes

Indústrias de 20 Estados e do Distrito Federa abrem 61.218 vagas de aprendizes nos primeiros meses de 2021 em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Para concorrer a uma das oportunidades, o candidato precisa ter entre 14 e 24 anos, estar matriculado a partir do 9º ano do Ensino Fundamental, EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou ter concluído o Ensino Médio.

Os processos seletivos são realizados pelas empresas e divulgados na página do Senai.

Os cursos são gratuitos e têm contrato de trabalho de até dois anos com carteira assinada em empresas parceiras do Senai.

A jornada máxima de trabalho corresponde a seis horas, para quem não concluiu o Ensino Fundamental, e a oito horas, para quem o concluiu.

A remuneração do aprendiz é calculada com base no salário mínimo/hora e pode ser maior dependendo da área de atuação ou de acordos coletivos.