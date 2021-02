OMS afirma que é ‘improvável’ que Covid-19 tenha sido criada em laboratório

Uma missão da OMS (Organização Mundial de Saúde) enviada à China afirmou nesta terça-feira (dia 09) que considera "extremamente improvável" que a Covid-19 tenha sido criada em laboratório e se espalhado por acidente.

A teoria de que o novo coronavírus foi obra de cientistas chineses ganhou força logo no início da pandemia, após acusações feitas pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Leia também:

Diabetes, dificuldade para dormir e queda de cabelo podem ser sequelas da COVID-19, segundo estudos recentes

Algoritmo é capaz de diagnosticar pacientes de COVID-19 só pelo som da tosse

Os cientistas do laboratório de Wuhan – epicentro da contaminação – e as autoridades chinesas negaram as alegações. A hipótese de que o vírus tenha surgido após contaminação por algum animal ainda é a mais defendida. Contudo, a possível espécie ainda não foi identificada.

Para Liang Wannian, chefe do grupo de cientistas chineses que acompanhou a missão da OMS, a Covid-19 poderia estar circulando em outras regiões antes mesmo de ser identificado na cidade de Wuhan.