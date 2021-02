Lula recebe alta após ser internado em São Paulo com bactérias no sangue

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta nesta terça-feira (dia 9) após ser internado no último sábado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com bacteremia (presença de bactérias na corrente sanguínea).

Segundo o boletim médico, o ex-presidente foi medicado com antibióticos por via venosa e hoje encontrava-se clinicamente estável.

No final do ano passado, Lula foi infectado pela Covid-19 e apresentou o quadro de broncopneumonia. O hospital não informou, contudo, se a bacteremia tem alguma relação com o episódio anterior.

O petista havia viajado a Cuba com uma comitiva que tinha no total de nove pessoas quando contraiu a doença. Apenas uma não teve resultado positivo para o coronavírus.