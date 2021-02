Mulher morre ao ser atingida por forte onda no litoral de São Paulo

Uma mulher de 53 anos morreu após ser atingida por uma forte onda na praia de Itaquitanduva, em São Vicente, no litoral de São Paulo, no último sábado (dia 06). O irmão da vítima, que a acompanhava, ficou ferido.

Jussara Caetano e Wagner dos Santos, de 39 anos, foram ao local recolher mariscos, mas acabaram surpreendidos pela força das águas. Jussara escorregou das pedras após ser atingida e caiu no mar. Santos sofreu apenas escoriações.

O corpo da mulher foi encontrado no dia seguinte pelo Corpo de Bombeiros, que recebeu pedido de socorro pelo 193. O resgate contou com o apoio do helicóptero Águia, da PM (Polícia Militar).

O litoral estava sob forte ressaca no fim de semana. O trecho onde os irmãos estavam não é habitado.