Escolas estaduais voltam às aulas presenciais em São Paulo

As escolas estaduais de São Paulo tiveram o retorno às aulas presenciais liberado nesta segunda-feira (dia 8)

As 5.100 escolas do Estado estão autorizadas a funcionar de forma híbrida, com parte do ensino virtual e parte no colégio. Além disso, no modelo presencial devem-se seguir os protocolos de proteção contra a Covid-19.

A retomada será gradativa, em esquema de rodízio entre os alunos, com 35% dos estudantes presentes a cada dia. A regra vale para todas as cidades que estão nas fases vermelha e laranja do Plano São Paulo. Nas cidades que estão na fase amarela, a capacidade total é de até 70%.

Na rede particular, o governo paulista liberou o retorno a partir do dia 1°. Já a Prefeitura de São Paulo determinou a volta às aulas no dia 15 de fevereiro.