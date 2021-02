Poupatempo reabre unidades em quatro regiões do Estado de São Paulo

A partir desta segunda-feira (dia 08), as regiões que foram reclassificadas para a fase laranja do Plano São Paulo tiveram suas unidades do Poupatempo reabertas. São elas: Barretos, Bebedouro; Assis, Marília, Ourinhos, Tupã; Ribeirão Preto, Sertãozinho; Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, Piquete, São José dos Campos e Taubaté.

Nesses locais, as oferta de vagas para o atendimento estará disponível a partir deste sábado (06/02).

Nos 73 postos do Poupatempo que estão nas fases laranja ou amarela, os atendimentos são oferecidos mediante agendamento e com capacidade reduzida.

É importante destacar que pelos canais digitais, o Poupatempo oferece mais de 120 serviços online. O acesso pode ser feito pelo portal ou no aplicativo Poupatempo Digital.