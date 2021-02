Poupatempo retoma atendimento presencial aos sábados em São Paulo

Com a suspensão das medidas restritivas nas regiões que estão na fase laranja do Plano São Paulo, os postos do Poupatempo voltam a atender de forma presencial neste sábado.

O atendimento presencial vale para toda Grande São Paulo, mas necessita que seja feito o agendamento anterior pelo portal do Poupatempo ou no aplicativo do Poupatempo digital, já que os postos continuarão trabalhando com capacidade reduzida para atender os protocolos de combate à covid-19.

Neste momento, as unidades oferecem atendimento presencial apenas para serviços que necessitem da presença física do cidadão, como primeira via do RG, transferência interestadual de veículos e mudança na característica do veículo.

Nas cidades que continuam na fase vermelha, os postos do Poupatempo continuam fechados.