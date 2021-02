Já ouviu falar em cocaína preta? Polícia fez apreensão no RS

Um colombiano de 36 anos que já estava no radar da polícia e da Receita Federal foi preso nesta quarta-feira em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, com 25 quilos de cocaína preta.

A cocaína preta foi desenvolvida na década de 80, mas as apreensões deste tipo de droga são muito raras no Brasil. Trata-se de uma droga mais cara e que tem efeito mais rápido. Ela foi desenvolvida porque não reage ao teste preliminar químico usado em aeroportos e também não tem cheiro.

A droga teria vindo de Manaus e estava escondida em embalagens de açaí em pó. De acordo com a polícia, esse lote de cocaína preta está avaliado em R$ 6 milhões.

Reprodução

O colombiano é dono de uma loja de produtos naturais e ele disse à policia que recebia R$ 10 mil por remessa da droga.

A droga foi enviada para a perícia e passou por três testes diferentes e todos confirmaram a presença de cocaína.