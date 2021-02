Mulher tentou entrar na cadeia com chocolate recheado com microcelular

As tentativas de entrar com produtos proibidos nas penitenciárias de todo o país desafiam a criatividade e sempre conseguem surpreender os agentes que fiscalizam as cadeias.

Desta vez, a companheira de um preso de Hortolândia foi fazer uma visita e levou consigo uma barrinha de chocolate, pequena demais para um celular ou qualquer arma, e até mesmo para levar drogas.

Mas ao ser verificado, os agentes descobriram um microcelular escondido dentro do chocolate. O diminuto aparelho, fino e com teclado flip, servia de recheio ao doce e não chamava atenção por seu peso reduzido.

O nome da mulher não foi identificado, mas a polícia investiga a participação de seu companheiro na tentativa de contrabandear o produto para dentro da cela.