Gerente de supermercado é atacado com golpe de skate, após cliente se recusar a usar máscara; veja

A pandemia do novo coronavírus levantou um alerta sobre a necessidade de utilizar máscara de proteção e adotar outros cuidados relacionados. De toda forma, mesmo com todas as recomendações, há indivíduos que resistem em fazer o uso.

Um caso ocorrido no último domingo (31) na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, registrou uma situação que deixou um gerente de um supermercado com o rosto ferido.

De acordo com informações levantadas, um cliente havia tentado adentrar o local sem utilizar a máscara e foi orientado pelo funcionário sobre a necessidade de fazê-lo.

“O rapaz estava sem máscara e eu cheguei nele e falei para pelo menos cobrir o rosto, mesmo assim ficou nervoso e começou a me xingar. Jogou as compras no chão, disse que eu não podia mandar nele, que era muito folgado e me chamou para ir ao estacionamento para a gente brigar”, relatou o gerente Luiz Rodrigues.

O funcionário do supermercado contou ainda que após esta situação, o jovem aparentemente teria ido embora, porém retornou de maneira surpresa e o atacou com um golpe de skate.

Até o momento, o homem que protagonizou o ataque não foi localizado e a polícia está investigando o caso. Sobre o gerente, levou 5 pontos no rosto e foi atendido por um hospital da cidade (Com Banda B).