‘Ela não exige nada’: Homem de Hong Kong ‘fica noivo’ de boneca sexual; veja vídeo

Um homem de 36 anos, morador de Hong Kong, chamou a atenção de diversas pessoas ao redor do mundo recentemente. Ele anunciou seu noivado, porém diferente do que muitos pensam, não com um indivíduo “humano”, mas sim com uma boneca sexual.

Xie Tianrong, como é conhecido o homem, adquiriu sua “namorada”, a quem apelidou de Mochi, em uma compra virtual feita em outubro de 2019 e desde então estão juntos.

Segundo informações do site Live Leak, Tianrong revelou que seu interesse por bonecas teve início há cerca de 10 anos, contudo na época não tinha condições financeiras para adquirir uma.

De acordo com Xie, ele e Mochi ficaram noivos no início deste ano, em uma celebração que contou com a presença de amigos e familiares.

Sobre a relação dos dois, o homem afirmou: “Eu respeito Mochi e só a quero como companheira. Já tive namoradas humanas antes, mas agora só me sinto atraído por bonecas. Eu nunca fiz sexo com ela”. Ele ainda acrescentou que a “noiva” não exige nada, então, desta maneira, fica mais “fácil” manter um relacionamento.

Por fim, como em qualquer outro relacionamento, Tianrong contou em entrevista que já comprou vários presentes para Mochi.

Confira abaixo um vídeo que mostra mais detalhes sobre o casal.