Balanço desaba em grave acidente e deixa criança com risco de perder a mão

Um acidente ocorrido no último domingo (31) em uma praça de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, deixou uma criança de 10 anos em estado grave e com risco de perder os dedos e até a mão.

De acordo com a prima do menino, Mohara Saldanha, no momento do acidente, a criança estava acompanhada de um amigo e do irmão mais velho e quando notaram o desabamento do balanço, somente os outros dois conseguiram escapar.

Saldanha reforçou ainda que a Prefeitura de Várzea Grande, através de um assessor, compareceu ao centro médico no qual o garoto está internado e disponibilizou um especialista.

Segundo o assessor da prefeitura de Várzea Grande, a empresa responsável pela obra já foi notificada, uma vez que a garantia é de até 5 anos.

“O paciente encontra-se internado e assistido por profissionais médicos em ortopedia e vascular. Os médicos vão aguardar até 72 horas para decidir se vai necessitar ou não a amputação”, acrescentou o assessor (Com UOL).