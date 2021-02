Lotomania: veja os números sorteados nesta terça-feira

A Lotomania paga nesta terça-feira um prêmio de R$ 500 mil para o apostador que acertar as 20 dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nesta terça-feira são:

11 – 24 – 33 – 39 – 40

42 – 47 – 53 – 57 – 58

63 – 65 – 67 – 68 – 75

85 – 89 – 91 – 93 – 95

Resultado anterior

No sorteio anterior da Lotomania, na sexta-feira, 1 apostador levou a bolada do prêmio principal, de R$ 7.617.251,84. Ele é de Santa Rosa do Piauí.

Trinta e duas pessoas acertaram 19 dezenas em seus jogos e cada uma levou para casa R$ 13.039,53.

A Lotomania pagou ainda R$ 818,80 para 455 apostadores que acertaram somente 18 pontos.

