Dupla Sena: veja os números sorteados nesta terça-feira

A Dupla Sena desta terça-feira tem prêmio acumulado de R$ 1,9 milhão para quem acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou segundo sorteio.

Os números sorteados para a Dupla Sena são:

1º Sorteio

17 – 23 – 24 – 31 – 35 – 44

2º Sorteio

25 – 31 – 33 – 34 – 43 – 46

Sorteio anterior

Ninguém acertou as seis dezenas no sorteio de sábado no primeiro ou no segundo sorteio.

Treze apostadores fizeram a quina no primeiro e ganharam R$ 4.014,97 cada.

Outros 26 acertaram a quina no segundo sorteio e cada um ganhou R$ 1.806,74.

