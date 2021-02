Terça-feira será mais um dia de calor na cidade de São Paulo

Esta terça-feira (dia 2) será mais um dia de calor da cidade de São Paulo, segundo a previsão do Climatempo. A máxima deve chegar aos 31°C, enquanto a mínimo não deve passar do 21°C. O pico de temperatura ocorre por volta do meio-dia.

O dia começa com sol e nuvens. À tarde, o paulistano deve se preparar para pancadas de chuva, que podem se estender até a noite. Há 67% de chance de precipitações. A umidade do ar pode atingir 71%.

O sol nasce às 5h46 e se põe às 18h54.