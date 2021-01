Dupla Sena: veja os números sorteados neste sábado (23)

A Dupla Sena também está acumulada e vai pagar neste sábado (23) um prêmio de R$ 1,1 milhão ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro ou do segundo sorteio realizado pela Caixa.

Os números sorteados para a Dupla Sena neste sábado são:

1º SORTEIO

08 – 24 – 28 – 29 – 38 – 43

2º SORTEIO

03 – 18 – 20 – 26 – 34 – 39

No sorteio da última quinta, nenhum apostador acertou as seis dezenas do primeiro ou do segundo sorteio.

No primeiro sorteio, 12 apostadores acertaram cinco dezenas e cada um ganhou R$ 3.493,39. No segundo, 8 apostadores também acertaram a sena e ganharam R$ 4.716,07.

