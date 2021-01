Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira (21)

O concurso 2.185 da Dupla Sena vai pagar nesta quinta-feira (21) um prêmio de R$ 900 mil ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou no segundo sorteio.

Os números sorteados para a Dupla Sena desta quinta-feira são:

1º Sorteio

05 – 10 – 11 – 17 – 21 – 32

2º Sorteio

05 – 09 – 10 – 13 – 14 – 26

LEIA TAMBÉM:

No último sorteio da Dupla Sena, sábado passado, ninguém levou o prêmio principal nas duas faixas, mas 11 pessoas ganharam a quina na primeira faixa e receberam R$ 3.979,51. Outras 7 pessoas também fizeram a quina no segundo sorteio, e ganharam R$ 5.628,17.

Clique e veja o resultado do sorteio anterior.