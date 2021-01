Previsão do tempo: fim de semana em São Paulo será chuvoso

O fim de semana na cidade de São Paulo será de chuva nos períodos da tarde e da noite, segundo a previsão do Climatempo.

O sábado terá mínima de 19ºC e máxima de 30ºC, com sol e aumento de nuvens pela manhã e pico de temperatura por volta das 14h. Há 90% de chance de chuva.

No domingo a temperatura permanece a mesma do dia anterior, também com 90% de chance de precipitações. O período mais quente será entre 14h e 16h.