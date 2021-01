Confira o que abre e o que fecha no feriado do aniversário de São Paulo

Na próxima segunda-feira (dia 25) a cidade de São Paulo completará 467 anos. Confira abaixo o que abre e o que fecha neste feriado:

Saúde

Hospitais, prontos-socorros, AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) 24h e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta.

SPTRANS

A circulação dos ônibus terá frota operacional equivalente a um domingo.

Subprefeituras

As praças de atendimento não irão funcionar na segunda-feira.

Trabalho

As 25 unidades do CATe (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) e as unidades e os espaços de trabalho colaborativo para empreendedores não abrirão na segunda-feira.

Abastecimento

Mercados e sacolões terão horário de funcionamento alterado neste final de semana. Veja a lista completa aqui.

Assistência Social

Verifique aqui como será, um a um, o funcionamento dos serviços administrados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Ecopontos

As unidades funcionam de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos e feriados, das 6h às 18h.

Fazenda

O CAF (Centro de Atendimento da Fazenda), localizado na Praça do Patriarca, nº 69, estará fechado na segunda-feira.

Hospitais veterinários

Os hospitais veterinários das zonas Norte, Leste e Sul não funcionarão na segunda-feira.

Trânsito

O rodízio de veículos não funciona aos sábados, domingos e feriados, retornando na somente na terça-feira.