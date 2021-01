Metrô de São Paulo é a instituição mais confiável para a população, diz pesquisa

De acordo com a pesquisa 'Viver em São Paulo', da Rede Nossa São Paulo, o Metrô é a instituição com melhor índice de aprovação pelos moradores da Capital, com 70% de aprovação.

A Sabesp vem em segundo, com 57% de aprovação, seguida pelos conselhos tutelares da cidade, com 51%.

A instituição com pior índice de confiança é a Câmara Municipal de São Paulo, que foi citada por apenas 22% da população.

“Nos últimos 12 anos o Judiciário, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores têm uma queda acentuada de confiança. Nós vivemos em uma década em que a política está perdendo confiança”, ressaltou Jorge Abrahão, coordenador da Rede Nossa SP.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) também teve baixa aprovação pela população e perdeu 6 pontos em relação à última pesquisa, ficando com apenas 36% da aprovação.