Doria detalha vacina e critica prefeitos que furam a quarentena

Em reunião virtual ontem com os 645 prefeitos paulistas que tomaram posse, o governador João Doria (PSDB) criticou e ameaçou punir os comandantes das cidades que não seguem as restrições impostas pela quarentena.

Doria falou que São Paulo já vive a segunda onda da covid-19, que o ano de 2021 “será muito mais difícil do que imaginamos” e que não é “cabível” que alguns municípios tenham deixado de respeitar as recomendações da saúde.

Tirando a região de Presidente Prudente, todo estado está na fase 3-amarela da quarentena. Para conter o avanço da doença, no Natal e Ano-Novo, o governo determinou o retorno para a fase 1-vermelha, com o fechamento de todas as atividades não essenciais, mas parte das cidades descumpriu.

“Alguns poucos prefeitos não agiram como deveriam, menos de 20, mas esperamos que essas exceções não mais aconteçam, sob qualquer alegação. Não há alegação maior que a vida”, afirmou Doria.

Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, disse que os municípios que descumprem o Plano São Paulo sofrerão consequências. “Nós não vamos deixar de atender na área da saúde, mas nas outras áreas fundamentais, quem vai ser priorizado é quem seguir os preceitos com responsabilidade e clareza. Aqueles que forem irresponsáveis irão para o fim da fila dos atendimentos”, disse Vinholi, sem especificar quais os serviços.

O governo também detalhou a campanha de vacinação aos prefeitos, com início previsto para o dia 25. A dose que deverá ser usada é a chinesa CoronaVac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. A expectativa é de que o governo divulgue hoje os resultados sobre a eficácia e apresente os dados à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em busca da autorização para uso.

SEPARE A CARTEIRINHA

Confira como vai funcionar a primeira fase do Plano Estadual de Imunização de São Paulo

Cronograma de vacinação

• 25 de janeiro a 28 de março

• 9 milhões de pessoas

• 18 milhões de doses

• Duas aplicações por pessoa, com intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda

• 54 mil profissionais da saúde envolvidos

• 27 mi de seringas e agulhas

• 5,2 mil câmaras de refrigeração

• 25 mil policiais para escolta das vacinas e segurança dos locais de vacinação

Público-alvo

Profissionais da Saúde, indígenas e quilombolas

1ª dose: 25/1 | 2ª dose: 15/2

1ª dose: 25/1 | 2ª dose: 15/2 Pessoas com 75 anos ou mais

1ª dose: 8/2 | 2ª dose: 1/3

1ª dose: 8/2 | 2ª dose: 1/3 Pessoas com 70 a 74 anos

1ª dose: 15/2 | 2ª dose: 8/3

1ª dose: 15/2 | 2ª dose: 8/3 Pessoas com 65 a 69 anos

1ª dose: 22/2 | 2ª dose: 15/3

1ª dose: 22/2 | 2ª dose: 15/3 Pessoas com 60 a 64 anos

1ª dose: 1/3 | 2ª dose: 22/3

Locais

5,2 mil postos de vacinação já existentes nos 645 municípios do estado. O número será ampliado para aproximadamente 10 mil, com inclusão de escolas aos finais de semana, quartéis da Polícia Militar, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias e sistema drive-thru.

Horários

• De segunda a sexta: 7h às 22h

• Sábado, domingo e feriado: 7h às 17h

Fonte: Governo do Estado de São Paulo