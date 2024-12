Padilha revela a sorte para os signos de Libra, Escorpião e Sagitário na quinta-feira (5)

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco e sua sorte.

Confira quais são:

Libra – Cartas 8 e 21

Não se feche mais para as possibilidades no amor e nos negócios. Use sua intuição e se mantenha firme em coragem para poder abrir as portas daquilo que é bom e duradouro. O passado deve ser superado.

Escorpião – Cartas 14 e 17

A intuição avisa e o coloca em vantagem; esteja atento e compreenda as mensagens que podem chegar. Além disso, aproveite seu carisma e influência para poder alcançar o que quer.

Sagitário – Cartas 18 e 23

Uma importante notícia chega em sua vida e será de longe. É hora de usar isso ao seu favor para o presente e não deixar que nenhum receio do passado o bloqueie.