Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 29 de novembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Coloque tudo em ordem. Sua mente é muito forte e você sempre consegue o que se propõe, só tome cuidado com problemas jurídicos e dívidas do passado. Chance de viajar.

Não brinque com os sentimentos dos outros. Renove as energias da sua casa e do seu armário. Cuide do seu animal de estimação, os animais absorvem energias ruins.

A liberdade é muito importante na sua vida, não se sinta preso a nada nem a ninguém. Você terá dias cheios de emoções. Você terá oportunidades de fechar projetos e mudanças positivas. Tenha cuidado com vícios e álcool.

Virgem

Você iniciará um novo projeto e pode ganhar um bônus. Cuide das dores de cabeça e do estresse; evite fofocas, deixe passar e controle seu impulso de vingança.

Um ex irá te procurar. Você decidirá fazer as festas ou comemorações. Você receberá um convite para um novo cargo. Tenha cuidado com perdas ou fraudes na hora de assinar documentos.

Libra

Busque se proteger das energias negativas. Prepare-se para viver uma semana cheia de surpresas e oportunidades.

Você está no momento ideal para fazer uma mudança radical em sua situação de trabalho, um novo cargo lhe trará rendimentos inesperados e o aproximará da estabilidade financeira que tanto almeja.

O amor está no ar, pare de analisar tanto e abra-se para novas experiências. Você encontrará alguém especial que fará você se sentir completo, ou se já tiver um companheiro, fortalecerá seu vínculo, pois você é o equilíbrio e agora é a sua vez de aproveitar.

Escorpião

Você se sente forte e determinado, esta é a sua hora de brilhar. Procure oportunidades de emprego. Prepare-se para uma semana cheia de intensidade e mudanças.

Os solteiros se verão cercados de admiradores, até mesmo alguns do passado, apenas tome cuidado com falsas promessas.

Para quem está em um relacionamento, a semana será de muita harmonia e cumplicidade. Uma renda extra chega, apenas não gaste demais. Transforme seus sonhos em realidade.