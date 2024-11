O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta Viajar

Um caminho importante está sendo percorrido e você precisa entender os altos e baixos dessa trajetória como algo natural, por mais que algumas vezes alguns o deixem mais desanimado. É momento de ouvir a intuição e de meditar, pois o universo mandará sinais quando você estiver em harmonia e presente de olhos abertos para a vida no presente.

Touro – Carta da Amizade

Chegou uma etapa de repensar sobre uma relação muito importante em sua vida, pois existem muitas idealizações que já não fazem parte da realidade e beiram a ilusão. Apoie-se naqueles que cresceram com você e se mantenha firme junto a esses aliados para passar por esse momento.

Gêmeos – Carta da Paciência

Sua vida passa por um longo período de renascimento, mas para que isso traga os bons resultados esperados, é preciso tirar o passado da sua mente e olhos. Comece a deixar algumas batalhas para trás e assuma uma nova essência, mas leve e disposta a viver as experiencias do presente com diversão.

Câncer – Carta O Louco

Existem algumas visões e percepções sobre os outros e você mesmo que não são tão reais assim. Não se deixe mais guiar pela ilusão e olhe as coisas com mais coragem de assumir as próprias luzes e sombras. Sua energia será restaurada a partir deste processo de descoberta sobre a verdade.